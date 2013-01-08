奥巴马提名美防长和中情局长人选

路透华盛顿1月7日 - 美国总统奥巴马周一提名前共和党参议员哈格尔（Chuck Hagel）为下任国防部长，提名反恐事务顾问布伦南（John Brennan）为中央情报局局长，并敦促参议院尽快通过上述提名。

哈格尔曾参加越战并获得勋章，将取代帕内塔掌控五角大楼。哈格尔在以色列和伊朗问题上的立场遭到批评人士的指责。

布伦南曾在中情局工作，2008年放弃成为中情局局长提名人选的机会，因外界质疑其关于布什执政期间对恐怖主义嫌犯使用更强的审讯技术的观点。

布伦南将接替退休的彼得雷乌斯，后者因婚外情丑闻已经辞职。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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