美参议院军事委员会通过哈格尔出任国防部长提名

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿2月12日（记者 Patricia Zengerle） - 美国参议院军事委员会周二投票通过了查克·哈格尔（Chuck Hagel）出任国防部长的提名，为可能于本周进行的参议院全院投票创造了条件。
该委员会经过两个多小时的激烈辩论后，最终以14对11票的结果通过了哈格尔接替帕内塔出任国防部长的提名。哈格尔为前共和党参议员。
路易斯安那州的共和党参议员维特（David Vitter）没有投票。Vitter此前曾表示，他认为该程序太过仓促。
军事委员会主席、民主党参议员莱文（Carl Levin）对记者称，他希望参议院本周末对哈格尔的提名举行全院投票。但他表示，如果共和党借助程序手段拖延，参议院全院投票可能推迟到周末后举行。
哈格尔出任国防部长的提名遭到一些共和党人的强烈反对，他们对哈格尔是否充分支持以色列、会否对伊朗持强硬立场、能否胜任国防部长职务等表示质疑。
民主党中无人反对哈格尔出任国防部长的提名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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