麦凯恩：哈格尔任国防部长提名很可能获得通过

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿2月17日 - 美国共和党资深参议员麦凯恩周日表示，共和党将放弃推迟哈格尔(Chuck Hagel)任国防部长投票的策略，称哈格尔很可能拥有足够的支持，确保其获得该关键职务。
亚利桑那州参议员麦凯恩在作客NBC电视台《会见新闻界》(Meet the Press)节目时表示：“我们回来后会举行投票，我相信，哈格尔参议员可能会获得担任国防部长职位的足够选票。”麦凯恩曾带头反对哈格尔担任国防部长。
民主党人已确定将于2月26日举行投票，这时议员们将在休假一周后返回议会。共和党人上周推迟对该提名的投票，这也是参院首次采用拖延战术阻挠国防部长人选通过。
一旦获准投票，哈格尔料将能轻易获得所需51票的绝对多数，确保其获得该职位，因民主党人拥有参院100席中的55席，
如果获得通过，现年66岁的哈格尔将接替74岁的帕内塔担任美国防部长。
因反对前总统小布什对伊拉克战争的处理，作为参议员的哈格尔与共和党立场背离。自奥巴马1月7日提名他担任国防部长以来，哈格尔就面临来自共和党人的猛烈抨击。
一些共和党人质疑哈格尔是否对以色列足够支持，是否在伊朗问题上足够强硬，以及是否有能力领导五角大楼。麦凯恩周日继续表达了这些忧虑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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