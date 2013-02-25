麦凯恩称哈格尔任美国防长不合格

路透华盛顿2月24日 - 共和党参议员麦凯恩周日称，哈格尔（Chuck Hagel）任美国国防部长并不合格，但是参议院料将对其提名进行投票，不会从程序上设置障碍。

本月早些时候，在长达一周的休会前，共和党议员成功推迟对哈格尔提名的投票。如果进行投票，哈格尔料获得确认，因民主党人控制参议院100个席位中的55个。

“我认为哈格尔任国防部长并不合格，他是我的朋友。”麦凯恩在美国有线电视新闻网（CNN）《State of the Union》节目中称。

“我认为，当问题获得回答后，总统应该如愿以偿地看到参议院对哈格尔的提名进行投票，我觉得未来一周问题就会得到回答。”麦凯恩说道。

麦凯恩指出，“除非有意外发现”，哈格尔的提名将在参议院进行投票。

共和党人要求政府提供与去年美国驻利比亚班加西领馆遇袭相关的更多信息。

“我不想拖延任何人，但是美国人民有权获得班加西事件的回答。很多问题都没有答案，包括班加西事件发生当晚总统在干什么。”麦凯恩说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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