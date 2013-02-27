美国参议院批准哈格尔出任国防部长

路透华盛顿2月26日（记者Patricia Zengerle ） - 美国参议院周二批准查克·哈格尔（Chuck Hagel）出任国防部长，结束了关于哈格尔提名确认的异常激烈的争论。

参议院以58对41的投票结果批准哈格尔出任国防部长。哈格尔为前共和党参议员，投票中只有四名共和党人加入民主党及独立人士行列支持对他的提名。

周二早些时候，参议院投票结束了对哈格尔提名的辩论，距共和党开始发起阻挠哈格尔提名的行动已有两周。这是国防部长提名首次遭到此类程序性手段的阻挠。

在美国国会连对于运行国家的基本措施都无法达成协议而广遭诟病之际，哈格尔提名引发的争论也是民主党和共和党之间众多党派恶斗事件之一。

许多共和党人强烈反对哈格尔出任国防部长。哈格尔是一位越战老兵，在还是内布拉斯加州（Nebraska）参议员时因指责前总统小布什处理伊拉克战争的方式，惹恼了共和党的领袖。

有人认为，哈格尔不具备主流安全思维，对他是否充分支持以色列、会否对伊朗持强硬立场表示质疑。

即将卸任的国防部长帕内塔称，哈格尔将于周三上午宣誓任职。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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