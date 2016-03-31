核恐怖主义担忧弥漫之际 奥巴马将最后一次主持核峰会

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透华盛顿3月30日（记者 Matt Spetalnick/David Brunnstrom） - 在全球对核恐怖主义担忧加剧的同时，美国总统奥巴马锁定全球有风险核材料的倡议似乎失去了势头，可能进一步放缓。
奥巴马的总统任期还剩不足10个月，该倡议是其标志性外交政策之一。奥巴马本周将在华盛顿主持他的第四次、也是最后一次核峰会，超过50个国家的领导人将参加。
俄罗斯总统普京拒绝参会，令外界更加怀疑此次峰会不会取得重大成果。
武装分子近期在布鲁塞尔发动的袭击推升“伊斯兰国”可能最终针对核电站并开发放射性“脏弹”的担忧，这可能是各国领导人会面时最重要的话题。
尽管奥巴马在说服十几个国家移除核材料或减少和保护库存上取得重大进展，世界上很多的钚和浓缩铀仍有被盗的风险。
俄罗斯的缺席可能削弱此次峰会上达成的协议。
奥巴马在《华盛顿邮报》上发表评论文章称：“冷战遗留给我们大规模的核武库，而面对今天的威胁，这成为令人头疼的问题。美国和俄罗斯合计拥有世界上超过90%的核武器，我们应该协商进一步减少核武器库存。”
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周三表示，俄罗斯不参加此次峰会的原因是制定日程时“缺乏相互合作”。
白宫发言人Josh Earnest提到尽管俄罗斯继续核安全方面的配合工作，但称俄罗斯的缺席将“错过一个机会”，不参加峰会凸显其“孤立性”。
朝鲜在研发核武器道路上的推进以及巴基斯坦向更小的战术核武器方向前进，导致让世界更加安全的努力变得复杂。
这些都对奥巴马的动议构成影响。倡议的推动者奥巴马明年1月卸任总统后，他的继承者是否会继续将此作为优先考虑的问题还不得而知。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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