奥巴马政府寻求在动用紧急石油储备方面获得更大授权

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿4月22日 - 美国奥巴马政府希望获得更大的国会授权，以便能动用紧急石油储备来抑制国际油价飙升，此举旨在让设立已40年之久的紧急油储发挥更积极的作用。
在阿拉伯石油禁运后，美国国会在1975年批准设立战略石油储备(SPR)。自那以来，SPR一直是使美国经济免遭原油进口中断影响的防御武器。
奥巴马政府周二敦促国会扩大总统的权力，允许总统在全球供应出现紧急情况或油价飙升时动用SPR，即便石油进口并未切断。奥巴马政府是在四年一次的能源评估前提出该要求的。能源评估是让美国能源政策现代化的措施愿望清单。
“SPR相关法律明显已过时，妨碍了SPR的恰当使用，”曾在克林顿和小布什(布希)担任总统期间负责监管SPR的John Shages说。
在奥巴马提出这一要求之际，正值美国采油热潮使其对进口石油的依存度降低。2014年美国对进口石油的依存度约为27%，为1985年以来的最低水平。
能源评估称，将SPR运至炼油厂的能力也有待升级和改善，这项工作可能最多耗资20亿美元。
评估还称，国会还应批准新的触发条件，以便在政府认为全球供应出现紧急情况可能导致，(而不仅仅是已经导致)汽油和其他燃油价格上涨的情况下，总统有权动用SPR。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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