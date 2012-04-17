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国际财经 | 2012年 4月 18日 星期三 07:03 BJT

奥巴马寻求加大对操纵油市行为的民事和刑事处罚--白宫

路透华盛顿4月17日电---白宫周二表示,美国总统奥巴马希望将对操纵石油期货市场行为的民事和刑事处罚上限提高10倍.

"加大处罚将确保这些处罚能够体现不当行为的严重性,"白宫在声明中称.

奥巴马还号召国会为美国商品期货交易委员会(CFTC)提供更多资金,以扩大监控和管理石油期货市场交易的员工队伍.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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