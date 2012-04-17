奥巴马寻求加大对操纵油市行为的民事和刑事处罚--白宫

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透华盛顿4月17日电---白宫周二表示,美国总统奥巴马希望将对操纵石油期货市场行为的民事和刑事处罚上限提高10倍.
"加大处罚将确保这些处罚能够体现不当行为的严重性,"白宫在声明中称.
奥巴马还号召国会为美国商品期货交易委员会(CFTC)提供更多资金,以扩大监控和管理石油期货市场交易的员工队伍.(完)
--编译 许娜;审校 侯向明
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。