奥巴马将敦促国会提高政府债务上限--财政部官员

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透华盛顿12月27日电---美国财政部一位高级官员周二称,白宫将在本周末前敦促国会提高政府债务上限,以便美国能及时支付账单.
该提议料将毫无悬念地获得批准,因美国国会将一直休会到明年1月稍晚,且此项请求符合让美国政府在2013年前获得拨款的协议.
截止12月30日的美国债务预计距离上限水平预计不到1,000亿美元,届时美国将有820亿美元债务利息和社会保障等付款项目到期.总统奥巴马料将申请把借债上限授权提高1.2万亿美元,这是白宫和国会今年夏季磋商过的支出授权的一部分.
根据8月达成的协议,政府债务上限将自动上调,除非国会投票阻止提高债务上限.国会议员可在收到申请15天内进行投票,但这基本上是象征性的,因总统有权否决,而国会不大可能收集三分之二多数票以推翻总统的否决.此外,美国众议院也在休会,直到明年1月17日.
该协议允许提高债务上限2.1万亿美元,以满足2013年前的借款需求,其中也包含强制削减联邦预算赤字的内容.随後债务上限已两度调高,总额为9,000亿美元.
目前美国债务上限为15.194万亿美元,应政府请求将提升至16.394万亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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