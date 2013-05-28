奥巴马拟任命新白宫首席经济学家--消息

英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透华盛顿5月29日 - 据消息人士称，美国总统奥巴马计划任命长期顾问Jason Furman担任新白宫首席经济学家。
Furman将取代克鲁格(Alan Krueger)成为白宫经济顾问委员会主席，他是哈佛大学的经济学博士，自2008年奥巴马参加大选以来，一直担任其顾问。
在政府制定税务政策、衰退应对举措以及避免“财政悬崖”方面，Furman一直发挥着作用。
白宫已证实，克鲁格将返回普林斯顿大学继续担任教授。
据一消息人士称，克鲁格必须在今年秋季回校任教，才能保住终身教授职位。
白宫发言人拒绝对任命Furman的事宜置评。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。