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时事要闻 | 2013年 5月 29日 星期三 07:47 BJT

奥巴马拟任命新白宫首席经济学家--消息

路透华盛顿5月29日 - 据消息人士称，美国总统奥巴马计划任命长期顾问Jason Furman担任新白宫首席经济学家。

Furman将取代克鲁格(Alan Krueger)成为白宫经济顾问委员会主席，他是哈佛大学的经济学博士，自2008年奥巴马参加大选以来，一直担任其顾问。

在政府制定税务政策、衰退应对举措以及避免“财政悬崖”方面，Furman一直发挥着作用。

白宫已证实，克鲁格将返回普林斯顿大学继续担任教授。

据一消息人士称，克鲁格必须在今年秋季回校任教，才能保住终身教授职位。

白宫发言人拒绝对任命Furman的事宜置评。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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