奥巴马称特朗普当不上总统

美国总统奥巴马称共和党总统参选人特朗普是“经典的真人秀人物”，称其发掘出了共和党内一些真实存在的想法，但不太可能真的当选总统。他指出，在竞选活动初期特朗普备受关注，这并不令人感到意外。而当奥巴马被问及若非宪法规定的总统任期限制，自己能否获选连任总统时，他给出了肯定的答复。路透