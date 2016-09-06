奥巴马称外交政策重心向亚洲转移并非“一时之兴”

路透万象9月6日 - 美国总统奥巴马周二称，他推动的美国外交政策重心更多向亚洲转移的再平衡战略并非只是他总统任期的“一时之兴”。他还称，大国不应当支配小国，这明显指的是中国。

“我致力于再平衡我们的外交政策，以确保美国在该地区发挥关键作用，”奥巴马在老挝首都万象举行的一个峰会的间隙发表讲话时称。

他还称，若不能推进跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，会令“美国的领导地位受到质疑”。

“我认为，这对整个该地区很重要，对美国亦很重要，”他说道。(完)