奥巴马称外交政策重心向亚洲转移并非“一时之兴”

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透万象9月6日 - 美国总统奥巴马周二称，他推动的美国外交政策重心更多向亚洲转移的再平衡战略并非只是他总统任期的“一时之兴”。他还称，大国不应当支配小国，这明显指的是中国。
“我致力于再平衡我们的外交政策，以确保美国在该地区发挥关键作用，”奥巴马在老挝首都万象举行的一个峰会的间隙发表讲话时称。
他还称，若不能推进跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，会令“美国的领导地位受到质疑”。
“我认为，这对整个该地区很重要，对美国亦很重要，”他说道。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李春喜)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。