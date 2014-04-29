奥巴马称美国保护菲律宾的承诺是“坚定的”

路透马尼拉4月28日（记者 Mark Felsenthal/Matt Spetalnick） -美国总统奥巴马周一称，美国与菲律宾新签署的军事协议证明美国保护菲律宾的承诺是“坚定的”。

“我们保护菲律宾的承诺是坚定的，美国将恪守承诺，因为盟友永不背弃，”奥巴马说道。

美菲军事协议是奥巴马首次访问菲律宾的亮点。该协议的期限为10年，为美国安排更多军队、舰船和战斗机在菲轮驻设定了框架。

奥巴马表示，协议及他的菲律宾之行彰显美国向亚洲进行“再平衡”的决心。

“深化联盟关系是我们更加广泛的亚太愿景的一部分，”奥巴马指出。

在菲律宾寻求通过国际仲裁方式解决与中国在南中国海的岛屿争议之际，奥巴马进一步强调了与菲律宾的一致立场。

他说道，“国际法必须被遵守；航行自由必须受到保护；纠纷必须以和平方式来解决，而不是通过威胁或武力。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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