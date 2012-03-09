白宫称普京当选後奥巴马尚未与其联系

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿3月8日电---白宫周四称，普京再次当选俄罗斯总统後，美国总统奥巴马还没有与其联系，但确实打算与普京联系。
当被问及奥巴马的沉默是否是普京重新掌权後两国关系更加疏远的信号时，白宫发言人Jay Carney表示，两国将继续在伊朗和其他问题上进行合作。
“我相信奥巴马和普京将会通话，我觉得还没联系的原因是他们都很忙，”Carney对记者说。
白宫称，克里姆林宫易主不会导致美俄两国关系出现转变。
“我们期待继续在我们赞同的事务上与俄罗斯进行合作，这跟谁是总统无关，”Carney说道。
“这不是基於某个人的政策，这个政策是基於美国的国家利益，以及能够与俄罗斯达成共识的领域，比如伊朗、贸易和其他事务。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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