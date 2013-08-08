奥巴马取消与普京会晤计划

美国总统奥巴马取消原定下月与俄罗斯总统普京在莫斯科会晤的计划，以报复俄向斯诺登提供临时庇护。奥巴马仍将参加9月5-6日在圣彼得堡举行的G20峰会，而原定9月4日访问莫斯科的行程改为在瑞典停留。图为2013年6月17日奥巴马与普京在G8峰会会晤的资料图片。路透