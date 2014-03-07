奥巴马敦促普京通过外交途径解决乌克兰危机

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿3月6日 -美国总统奥巴马周四打电话敦促俄罗斯总统普京接受乌克兰危机可能的外交解决方案条款。此次通话持续了一小时。
美国白宫表示，这是过去六天双方第二次通电话，奥巴马向普京强调，俄罗斯的军事行动损害了乌克兰的主权和领土完整。
奥巴马在电话中概述了美国官员力促达成的外交“出路”条款。根据协定条款，俄罗斯撤兵返回克里米亚的基地，允许国际监督人员进入该地区，以保证俄罗斯族裔的权利受到尊重，并同意与乌克兰政府官员展开直接对话。
白宫在声明中称，“奥巴马总统表示，可以通过外交途径来解决问题。”(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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