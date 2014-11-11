奥巴马与普京在APEC会议期间碰面 互给对方冷脸

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matt Spetalnick

路透北京11月11日 - 美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周二在APEC峰会期间有过一两次照面，两人的表现充分反映了两国的冷淡关系。

两人本周要在两个地方同时出现，先是北京，然后是澳大利亚布里斯班的20国集团峰会。两人要在国际场合进行互动几乎是无法避免的，并且也无法避开世界媒体和其他国家领导人的目光。

奥巴马和普京从没有过密切的个人关系，而俄罗斯在乌克兰危机中的角色让两人的关系更加紧张。两人在APEC会议期间有过几次非正式接触，但都没有给对方好脸。

当峰会在北京雁栖湖国际会议中心开始时，习近平与奥巴马和普京一起走进会场，他们俩走在习近平的两边，都没有笑容。

“很漂亮，不是吗？”普京被听到向着奥巴马的方向用英语说道，他指的是装饰华丽的会议大厅。

“是的，”奥巴马冷冷地答道。见到此景的记者讲述说。

三位领导人在习近平的座位旁停下来。普京伸手拍了拍奥巴马的肩膀，奥巴马几乎没做什么回应。两人随后分坐在了习近平的左右。

后来，有人看到奥巴马和普京在进入大厅拍摄集体照时像是在进行公务性质的谈话，后面有一名翻译跟着。

两人在周一晚上的APEC欢迎晚宴上曾进行短暂交谈。美俄两国的官员称，他们两人没有就存在分歧的话题进行深入交流。（完）