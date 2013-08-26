奥巴马将在G20峰会上与普京会面

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿8月26日 - 白宫发言人卡尼(Jay Carney)周一表示，下周在圣彼得堡的20国集团(G20)峰会期间，美国总统奥巴马将以某种方式与俄罗斯总统普京会面。
在给予美国情报机构承包商前雇员斯诺登临时庇护的问题上，奥巴马和普京存在分歧。由于临时庇护，斯诺登得以避免在美国被以间谍罪起诉。
作为对此举和其他分歧的抗议，奥巴马近期取消了原定G20峰会前夕与普京在莫斯科的会谈。
但卡尼明确表示，由于普京主持G20峰会，两国领导人将在圣彼得堡以某种方式会面。
“他肯定会与普京会面，”卡尼向记者表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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