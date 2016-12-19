（修正）奥巴马强烈暗示俄总统普京亲自授意黑客入侵民主党电邮

（更正：修正第二段错别字，应为“可乘之机”，而非“可承之机”）

路透华盛顿12月16日 - 美国总统奥巴马周五强烈暗示，俄罗斯总统普京亲自授权侵入美国民主党电子邮件。美国情报官员称这是为了帮助特朗普赢得大选。

但奥巴马在一个气氛低沉的记者会上，沮丧地提到美国政治的“肮脏”状况，称民主党与共和党之间的分歧让俄罗斯有了搞破坏的可乘之机。奥巴马的总统任期仅剩一个月，他即将去往夏威夷休假。

奥巴马称其看到的情报报告显示，俄罗斯入侵了属于民主党全国委员会和希拉里·克林顿竞选团队主席John Podesta的邮件，他觉得“非常可信”。

泄露的邮件中披露了希拉里给华尔街作有偿演讲、党内争斗和希拉里高级助手的一些看法的细节。

电邮泄露引发媒体大肆报道，并促使一些民主党官员辞职。积极为希拉里助选的奥巴马称希拉里受到了不公平的对待。

“这发生在俄罗斯政府的最高层，”被问及普京是否亲自参与了这些攻击行动时奥巴马说道。他还称“在俄罗斯跟普京无关的事情不多”。

奥巴马称，9月时他曾警告普京不要干预美国的政治活动，在中国举行的20国集团(G20)峰会上他曾当面告诉普京“收手”。奥巴马称他认为美国的电子投票系统未被篡改。

但奥巴马没有直接指责普京，并称在他1月20日卸任、特朗普宣誓就职之前，他也希望给美国情报官员更多时间完成报告。(完)