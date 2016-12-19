（修正）奥巴马强烈暗示俄总统普京亲自授意黑客入侵民主党电邮

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
（更正：修正第二段错别字，应为“可乘之机”，而非“可承之机”）
路透华盛顿12月16日 - 美国总统奥巴马周五强烈暗示，俄罗斯总统普京亲自授权侵入美国民主党电子邮件。美国情报官员称这是为了帮助特朗普赢得大选。
但奥巴马在一个气氛低沉的记者会上，沮丧地提到美国政治的“肮脏”状况，称民主党与共和党之间的分歧让俄罗斯有了搞破坏的可乘之机。奥巴马的总统任期仅剩一个月，他即将去往夏威夷休假。
奥巴马称其看到的情报报告显示，俄罗斯入侵了属于民主党全国委员会和希拉里·克林顿竞选团队主席John Podesta的邮件，他觉得“非常可信”。
泄露的邮件中披露了希拉里给华尔街作有偿演讲、党内争斗和希拉里高级助手的一些看法的细节。
电邮泄露引发媒体大肆报道，并促使一些民主党官员辞职。积极为希拉里助选的奥巴马称希拉里受到了不公平的对待。
“这发生在俄罗斯政府的最高层，”被问及普京是否亲自参与了这些攻击行动时奥巴马说道。他还称“在俄罗斯跟普京无关的事情不多”。
奥巴马称，9月时他曾警告普京不要干预美国的政治活动，在中国举行的20国集团(G20)峰会上他曾当面告诉普京“收手”。奥巴马称他认为美国的电子投票系统未被篡改。
但奥巴马没有直接指责普京，并称在他1月20日卸任、特朗普宣誓就职之前，他也希望给美国情报官员更多时间完成报告。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 徐文焰/张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)