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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 11日 星期二 13:36 BJT

奥巴马与普京在APEC峰会间隙短暂交谈

据美俄官员称，美国总统奥巴马同俄罗斯总统普京周一在APEC峰会间隙短暂交谈，双方未就导致两国关系紧张的问题进行深入交流。一位美国高官称：“他们只是短暂相遇，没有时间谈问题。如果他们明天有交流或谈问题，我们会告诉大家。”路透
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