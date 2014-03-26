奥巴马讽刺普京 称俄为“区域强国”

美国总统奥巴马周二嘲讽俄罗斯为“区域强国”，称俄罗斯占领乌克兰部分领土正是因为其虚弱，并非由于其有多么强大。奥巴马说：“我们（美国）对我们的邻国有相当大的影响力。我们不需要为了与这些国家建立强有力的合作关系，而去侵略它们。”奥巴马此番表态印证了两国领导人之间越行越远，两国在叙利亚和伊朗等许多热点问题上分歧严重。图为2013年6月17日两人在G8峰会期间会晤的资料图片。路透