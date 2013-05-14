奥巴马推动叙和谈 亦承认挑战重重

美国总统奥巴马周一誓言要在未来几周努力让叙利亚政府和反对派坐在谈判桌前，但也警告称，地区干预和伊斯兰武装分子令地区局势“一触即发”，增加了平息叙利亚内战的难度。美国同俄罗斯上周宣布，将联手努力推动叙利亚政府和反对派共同参加国际和平会议。图为资料图片。路透