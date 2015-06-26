奥巴马和普京通电话商讨伊朗、“伊斯兰国”及乌克兰等问题

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿6月25日 - 美国白宫发表声明称，俄罗斯总统普京周四与美国总统奥巴马通电话，商讨了伊核谈判、叙利亚局势以及打击“伊斯兰国”必要性等事宜。
“两国领导人商讨了日益危险的叙利亚局势，还强调了P5+1在（伊核）谈判中继续团结一致以阻止伊朗获得核武器的重要性，”白宫称。
白宫称，奥巴马还对普京称，俄罗斯需要遵守乌克兰停火协议，包括“从乌克兰境内撤离所有俄罗斯军队和设备”的条款。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。