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时事要闻 | 2015年 6月 26日 星期五 08:50 BJT

奥巴马和普京通电话商讨伊朗、“伊斯兰国”及乌克兰等问题

路透华盛顿6月25日 - 美国白宫发表声明称，俄罗斯总统普京周四与美国总统奥巴马通电话，商讨了伊核谈判、叙利亚局势以及打击“伊斯兰国”必要性等事宜。

“两国领导人商讨了日益危险的叙利亚局势，还强调了P5+1在（伊核）谈判中继续团结一致以阻止伊朗获得核武器的重要性，”白宫称。

白宫称，奥巴马还对普京称，俄罗斯需要遵守乌克兰停火协议，包括“从乌克兰境内撤离所有俄罗斯军队和设备”的条款。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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