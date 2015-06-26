奥巴马和普京通电话商讨伊朗、“伊斯兰国”及乌克兰等问题

路透华盛顿6月25日 - 美国白宫发表声明称，俄罗斯总统普京周四与美国总统奥巴马通电话，商讨了伊核谈判、叙利亚局势，以及打击“伊斯兰国”必要性等事宜。

“两国领导人商讨了日益危险的叙利亚局势，还强调了P5+1在（伊核）谈判中继续团结一致以阻止伊朗获得核武器的重要性，”白宫称。