奥巴马和普京通电话商讨伊朗、“伊斯兰国”及乌克兰等问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月25日 - 美国白宫发表声明称，俄罗斯总统普京周四与美国总统奥巴马通电话，商讨了伊核谈判、叙利亚局势，以及打击“伊斯兰国”必要性等事宜。
“两国领导人商讨了日益危险的叙利亚局势，还强调了P5+1在（伊核）谈判中继续团结一致以阻止伊朗获得核武器的重要性，”白宫称。
白宫称，奥巴马还对普京称，俄罗斯需要遵守乌克兰停火协议，包括“从乌克兰境内撤离所有俄罗斯军队和设备”的条款。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”