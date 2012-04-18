奥巴马减少油市操纵新规难过国会关

路透华盛顿4月17日电---美国总统奥巴马周二提出新措施以减少油市的操纵行为,但不太可能在两党分别把持的国会中获得支持,而奥巴马的政治命运正受到油价高涨的威胁.

奥巴马呼吁国会议员提高对涉及操纵行为的个人及企业的民事及刑事罚则.

他同时要求划拨更多资金给负责监控市场的机关,好让其可以聘雇"更多稽查人员"进行监控,并升级老旧的技术.

奥巴马在白宫玫瑰园表示,"我们不能接受投机客人为操纵市场,买进油品创造短缺假象并推高价格,只是为了拉抬油价以迅速获利."

高阶政府官员在一场电话会议中向记者表示,油市波动升高,显示有查缉的必要.

国会中的民主党议员推崇奥巴马的做法,同时许多议员敦促他更进一步.

莱文(Carl Levin)等多位参议员希望政府推动商品期货交易委员会(CFTC)执行限制投机的规定,这是多德-弗兰克(Dodd-Frank)改革法案的一部分.

奥巴马同时要求国会让CFTC有权提高交易商的保证金规定,以减少高风险交易.目前保证金设定由各期货交易所负责,根据的基础是波动性.

全球最大期货交易所营运商CME Group(CME.O)迅速对奥巴马的提案作出回应.

"若剥夺交易所管控保证金的能力,将会降低市场效率,与基本面的关联性将下滑,同时也可能产生把避险者赶出市场的潜在後果,这会导致所有消费者承受更高油价."CME Group在一份声明中表示.

CME Group同时警告称,勿把投机与操纵混为一谈,并称投机在协助石油生产商及消费者抵消价格风险方面扮演重要角色.(完)

--编译 张明钧;审校 王丽鑫

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