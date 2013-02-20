奥巴马向共和党施压 欲阻减支计划

* 在有关推迟减支的折衷方面几无进展

* 政府认为其在预算争端中占上风

* 国防部将于本周公布无薪休假计划

* 财政委员会提议减赤2.4万亿美元

路透华盛顿2月19日 - 美国总统奥巴马向国会共和党人再度施压,以阻止3月1日启动预算削减计划,他与部分紧急救援人员一道在白宫露面,目的是为了说明一些岗位可能因减支而受到威胁.

奥巴马希望国会作出让步,通过取消主要针对美国富人阶层的税惠政策来推迟减支计划的实施.

奥巴马在这场见面活动上表示,"我持开放态度.我将严格削减支出和改革问题都纳入议题中.我愿与任何人一起解决这个问题."奥巴马身边象征性地站着17名身着制服的消防员和执法人员,不过减支计划不一定会危及这些职位.

政府高级官员称,在未来十天,奥巴马计划举行类似的几场活动.政府认为公众将把裁员归咎于共和党.工会也计划本周搞一些活动,以突出裁员对于服务的影响.

由于国会本周休会,看来3月1日最后期限之前不大可能达成妥协.

若不达成协议,3月初将启动850亿美元的全面减支,持续到9月30日,这是10年削减1.2万亿美元预算计划的一部分.

政府官员称,随着最后期限临近,拥有政府合同的民间企业料开始公布更多裁员.

一国防部官员周二表示,国防部本周料通知国会,其计划未来数月将给约800,000名文职雇员放至多22天的无薪假期.

在自动减支计划中,一半的减支任务落在国防部肩上,另一半由其他政府机构分担.

奥巴马称:"这不是一个抽象问题.一些人的生计将面临威胁."他是指自动减支措施可能伤及经济.

即便该计划启动,国会也可能在3月协商出一项替代措施来降低其影响,而且议员们也将研究一项协议为政府机构提供资金.政府机构运作资金将于3月27日告磐.

同时,奥巴马组建的前财政委员会联席主席Alan Simpson提议10年内减赤2.4万亿美元,加剧了减支争议.

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)批评奥巴马还在搞"竞选那一套"活动,而不是聚焦在削减政府浪费或减少绿色能源项目支出上.

白宫发言人卡尼(Jay Carney)没有透露官员们是否正与共和党人进行会晤.

为了给国会时间来研究一项长期方案,奥巴马敦促国会中的共和党人接受民主党上周提出的较小型方案,该方案规模为1,100亿美元.

但共和党人认为,继勉强同意对富裕人群加税后,增税的幅度已经足够.

共和党人希望削减更多开支,来减少美国每年1万亿美元的赤字,以及16万亿美元的国家债务.(完)

(编译 王翔琼/梁瑞雪;审校 郑茵/张涛)

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