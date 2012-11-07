奥巴马胜选后承诺将与共和党合作

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿11月7日电---美国总统奥巴马周三表示,有必要做出妥协以使国家向前迈进.奥巴马甫在总统大选中击败共和党对手罗姆尼,赢得连任.
奥巴马在芝加哥向支持群众发表演说,承诺将与民主共和两党领袖合作,减少美国联邦赤字,修改税制,改革移民措施,降低美国对进口石油的依赖.
奥巴马表示,他还将与罗姆尼讨论"如何合作推动国家前进."(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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