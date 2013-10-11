奥巴马与众议院共和党未就下一步行动“做出具体决定”--白宫

路透华盛顿10月10日 - 美国白宫称，总统奥巴马与国会共和党议员在周四的会议上未就打破僵局的下一步行动做出具体决定。

奥巴马与众议院共和党领袖举行了大约一个半小时的“良好”会谈，会上奥巴马听取了众议院议长贝纳对共和党短期上调债务上限提议的解释。

“在就可能的下一步行动进行讨论后，没有做出具体决定，”白宫在声明中称，“总统希望与两党议员取得持续进展。” (完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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