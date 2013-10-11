奥巴马与众议院共和党未就下一步行动“做出具体决定”--白宫

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿10月10日 - 美国白宫称，总统奥巴马与国会共和党议员在周四的会议上未就打破僵局的下一步行动做出具体决定。
奥巴马与众议院共和党领袖举行了大约一个半小时的“良好”会谈，会上奥巴马听取了众议院议长贝纳对共和党短期上调债务上限提议的解释。
“在就可能的下一步行动进行讨论后，没有做出具体决定，”白宫在声明中称，“总统希望与两党议员取得持续进展。” (完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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