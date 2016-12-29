奥巴马政府将宣布措施 报复俄罗斯黑客入侵干预大选--消息

路透华盛顿12月28日 - 两名美国官员周三称，奥巴马政府计划在周四宣布一系列报复俄罗斯的措施，因后者侵入美国政治机构与个人网络并泄露信息，以达到帮助特朗普或其他共和党候选人的目的。

这两名官员没有详细说明奥巴马批准何种行动，但表示所讨论的举措包括，有针对性的经济制裁、起诉、泄露信息让俄罗斯官员或寡头们难堪、对俄罗斯在美外交人员进行限制等。

官员称，美方已决定要避免己方行动的程度超出俄罗斯黑客入侵事件，从而带来网络战升级并失控的危险。举例而言，干预俄罗斯互联网通信，就是一种过度行为。上述官员均未具名。

美国联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)和国家情报总监办公室一致认为，俄罗斯是11月8日美国总统大选前民主党机关和工作人员遭黑客攻击一事的幕后黑手。据美国官员称，各方均认为，俄罗斯设法干预美国大选以帮助特朗普击败民主党候选人希拉里。

俄罗斯方面一再否认黑客攻击的指控。特朗普也对美国情报系统的评估意见不予理会。

奥巴马本月稍早在全国公共广播电台(NPR)的一次采访中称，针对俄罗斯干预美国大选，“我们需要、也将会采取行动。”

俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova周三誓言，若遭到新的经济制裁，俄方将对美国采取报复。

不论奥巴马政府对俄采取何种行动，特朗普1月20日就职后是否扭转这一政策方向，才是令人关心的重点。(完)