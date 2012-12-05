奥巴马坚持对富人加税立场 共和党内讧

* 奥巴马对富人加税立场毫不动摇

* 奥巴马暗示2013年税制改革可能导致税率下降

* 共和党人DeMint称贝纳的方案将"摧毁就业"

* 茶党保守派被众议院预算委员会驱逐

路透华盛顿12月4日电---美国总统奥巴马周二暗示,在全面改革美国税制之後,2013年税率有可能下降.但他坚持在预算协议中必须包括对最富人群加税的内容.华盛顿正在努力达成一项预算协议,以避免将在12月31日启动的减支加税"财政悬崖".

又一项民意调查显示,如果美国坠落财政悬崖,多数美国人会将之归咎於共和党.面对这样的民调结果,共和党国会议员显示出内部不和迹象,对於在税率方面向奥巴马做出多大让步有不同看法.

外界仍然担忧政治人物如何以及何时能在短期内化解分歧,当然更担心能否化解分歧.

对於财政悬崖的担忧正在损害美国经济.周一公布的一项报告显示,11月制造业活动萎缩,降至三年来最差水平.参与这项调查的企业表示,预算谈判前景的不确定性是其中原因之一.

分析师警告称,除非达成协议,否则经济可能会再度陷入衰退.

两党州长代表团与总统奥巴马和国会领导人进行了会晤.他们忧心各自的州预算,其中大约有30%的资金来自於联邦.

以特拉华州民主党人Jack Markell和俄克拉荷马州共和党人Mary Fallin为首的州长代表团的成员们在白宫外的言论指出,尽管存在党派分歧,但他们能够一起努力.

结束与州长们的会晤後,总统奥巴马在Bloomberg Television的专访节目中强调了其计划.他重申对Medicare等社会福利计划的改革持开放态度.Medicare是美国政府针对老年人的健康保险计划.

他重申说,协议中应继续延续对98%纳税人低税率的政策,但对2%的最富裕阶层应调高税率.奥巴马称,"让我们调高(最富裕阶层的)税率,"这是未来谈判的"前提".

"让我们拟定出一个有确定时限的进程,如在2013年底或2013年秋,我们将进行税收改革方面的工作,检视存在的漏洞及两党愿意调降的幅度,到那时我们或许能够通过税制改革来降低税率."

在美国众议院议长贝纳(John Boehner)周一提交的书面提案中,共和党人仍拒绝上调税率.该提案也得到众议院共和党领导人背书.但他们称,可以考虑将通过改革税法、节支和修改福利津贴增加8,000亿美元收入的内容加入减赤协议,成为协议的一部分.

贝纳曾於2011年上一次债务上限谈判时非正式接受了这个数字,但这个数字对奥巴马来说并不够,而对美国南卡罗来纳州参议员Jim DeMint和其它通过低税理念来建立政治声誉的保守派人士来说,这个数字太大.

"贝纳的8,000亿美元加税计划会摧毁美国就业市场,甚至会导致华盛顿的政界人士进一步增加支出,"DeMint周二在一份声明中表示.

Eurasia分析师Helen Fessenden表示,"料将出现一些埋怨,特别是像DeMint这样的人士."她并称,对贝纳来说更为重要的一点是,巩固他主要同僚对这一提议的支持.

**共和党内部存在分歧**

贝纳正苦於让党内团结,一方面得面对反对增税的茶党激进人士,一方面得面对可以容忍增税的温和派.

两名首次当选议员的共和党茶党坚定分子--堪萨斯州众议员Tim Huelskamp和密西根州众议员Justin Amash--被共和党领导层从预算委员会中除名.Huelskamp称这是"报复之举".

共和党领导层未立即对这一异常举动给出解释.

在温和派一方,数位众议院共和党议员如爱达荷州的Mike Simpson和爱荷华州的Steve King,已经表示在特定条件下可以接受对最富裕人群增税.

根据民意调查,约53%的受访者认为若美国跌落财政悬崖,共和党应比民主党承担更大责任,27%的受访者则认为奥巴马应该负责.(完)

--编译 张涛/兰秀娟/梁睿雪/王兴亚;审校 张荻/张明钧

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