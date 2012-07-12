奥巴马罗姆尼选战互打“查韦斯牌”

路透华盛顿7月11日电---美国共和党总统参选人罗姆尼周三指责总统奥巴马淡化委内瑞拉总统查韦斯构成的威胁，抨击民主党在国家安全方面立场软弱。

此前，奥巴马在一家西班牙语电视台发表讲话时称，近年来查韦斯的举动“没有严重危及美国的国家安全”。

罗姆尼反驳称：“总统此言令人震惊。他低估一个公开希望我们倒霉的政权对美国利益构成的威胁，这让人担心。奥巴马总统的言论沿袭了他外交政策方面一贯的软弱，这助长了敌人的气焰，削弱了美国的影响力。”

奥巴马竞选阵营则作出反击，称罗姆尼这是在成全查韦斯，使得後者赢得他向来渴望的国际社会注意力。

“查韦斯已变得越来越边缘化，影响力减退，而罗姆尼却对查韦斯这样一个日薄西山的领导人如此害怕，实在令人费解，”奥巴马竞选团队发言人拉波特（Ben LaBolt）说。

查韦斯与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗关系密切，罗姆尼此番表态，可能会在佛罗里达州竞选活动中赢得古巴裔选民的支持，因为许多古巴裔选民反对卡斯特罗的统治。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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