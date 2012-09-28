奥巴马保持对罗姆尼领先优势--民调

距11月6日美国总统大选仅剩40天，周四最新路透/益索普民调显示，现任总统奥巴马保持对共和党候选人罗姆尼的领先优势。调查结果显示，奥巴马与罗姆尼的支持率分别为49%与42%。有1,194名登记选民参加了此项线上调查。