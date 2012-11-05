奥巴马与罗姆尼做出最後努力 试图搞定摇摆州

* 民调显示奥巴马与罗姆尼支持率实际上难分高下

* 路透/Ipsos调查显示,奥巴马支持率为48%,罗姆尼为46%

* 奥巴马周一访问三个摇摆州,罗姆尼出击四个摇摆州

路透华盛顿11月5日电---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一前往关键的摇摆州拉票,做最後一博.两人支持率极其接近,这些州将决定谁能入主白宫.

民调显示,两人在全美范围的支持率实际上不相上下.在八、九个摇摆州,奥巴马微弱领先.这些州在周二的选举日具有决定性影响.

最新的路透Ipsos对可能投票的民众进行了全国性的调查,结果显示奥巴马略占优势,支持率为48%,而罗姆尼是46%.双方差距在3.4个百分点的可信区间之内.

奥巴马最後一日的竞选行程包括威斯康星、俄亥俄和衣阿华州.

奥巴马现身于威斯康辛州的麦迪逊市,吸引来大批的观众.整场活动由Bruce Springsteen的表演暖场,而且反复呈现竞选主题:谁能在经济方面做得更好.

"这个问题不该那麽复杂,"奥巴马称,"我们尝试了我们的想法,奏效了,经济增长了,创造出了就业机会,赤字下降了.我们也尝试了他们的想法,并没有奏效,经济没有增长,没有创造出同样多的就业机会,而且赤字上升了."

罗姆尼最後一日的行程包括佛罗里达州、弗吉尼亚州、俄亥俄州和新罕布什尔州.他在弗吉尼亚州的林奇堡市(Lynchburg)对支持者表示,"最後的努力将使我们赢得大选."

罗姆尼对佛罗里达州桑福德市(Sanford)的支持者表示:"如果你们相信我们能做得更好,如果你们相信美国应该走上更好的道路,如果你们已经厌倦到不胜其烦,那麽我请求你们为真正的改变而投票."

两位候选人都在一州一州的拉拢选民,以争取胜选所需的270张选举人团选票.尽管全美民调显示两人支持率不相上下,但奥巴马要略胜一筹:如果他赢得周一访问的三个州--威斯康辛州、俄亥俄州和爱荷华州,那麽他就可能赢得大选.

**俄亥俄州可能起决定性作用**

所有目光都聚集在了拥有具有18张选举人团选票,而且可能是决定性选票的俄亥俄州.罗姆尼的助手表示,罗姆尼计划把周二最後两站设在俄亥俄州和宾夕法尼亚州,希望尽可能获得一些优势.

一旦罗姆尼在俄亥俄州失利,那麽他通往白宫的道路将变得更加艰难.俄亥俄州已偏向于支持奥巴马,该地区失业率低於7.9%的全国平均水平.而且俄亥俄州高度依赖汽车相关就业,意味着奥巴马2009年推行的汽车企业救助举措在这里深得民心.

双方竞选团队都对获胜表示出信心,各种民调结果也是莫衷一是.

有清晰信号显示奥巴马领先.就拿美国有线电视新闻网(CNN)/ORC一项调查来说,结果显示奥巴马和罗姆尼在俄亥俄州的支持率分别是50%和47%.

在各州和全国性民调中,二人支持率的细微差距暗示,这场扣人心弦的竞选最终结果可能将取决於哪一方能更好地让自己的支持者参与投票.

**挑战在前方**

无论谁赢得大选,都将面临众多挑战.首要任务就是日益迫近的"财政悬崖",即新年伊始将生效的撙节和加税.

国会中两党的实力均衡局面周二也可能会面临挑战,奥巴马所在的民主党料将勉力守住在参议院中的多数席位,而罗姆尼所属的共和党则有望继续控制众议院.

本届大选中,两名候选人和所在党的支持者共筹集到20亿美元款项,为美国历史上最高.双方都在竞争激烈的州砸重金展开广告攻势.(完)

--编译 张涛/兰秀娟/梁睿雪;审校 张涛/程琳/徐文焰

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