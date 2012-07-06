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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 15:18 BJT

奥巴马向WTO投诉中国贸易政策

美国总统奥巴马周四对中国以及共和党总统候选人罗姆尼发难，向世界贸易组织提起申诉，称中国政府滥用贸易法规，向美国汽车出口行业徵收逾30亿美元关税。评论认为提出这项申诉意在赢得拥有众多汽车配件供应企业的俄亥俄州的支持。路透

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