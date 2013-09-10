奥巴马称俄有关叙利亚问题提议或是“重大突破”（更新版）

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路透华盛顿9月9日 - 美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯提议与叙利亚进行协商，把后者化武纳入国际监管之下，如果此事当真，或许成为重大突破。

奥巴马对NBC News表示，“这可能是重大突破。但我们必须持怀疑态度，因为这与过去几年中我们看到的他们的做法不同。”

奥巴马并称，他上周与俄罗斯总统普京会晤时探讨了叙利亚将化学武器交由国际机构监管的可能性。

他对ABC News表示，若叙利亚这样做的话，美国”绝对”会暂缓任何军事打击行动。

奥巴马周一接受了六家电视专访，敦促国会授权对叙利亚采取行动。叙利亚据称在8月21日发动化学武器袭击，造成逾1,400人死亡。

奥巴马计划周二晚间向全国发表电视讲话。

他对美国有线电视新闻表示，任何旨在解决危机的外交努力都应是严肃的，而不是仅仅为了争取时间。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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