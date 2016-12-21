奥巴马颁布禁令 限制阿拉斯加外海与部分大西洋新油气钻探

路透华盛顿12月20日 - 美国总统奥巴马周二禁止在大西洋与北冰洋上的联邦水域进行石油与天然气钻探活动，希望在共和党总统当选人特朗普下个月上台前就环境问题发挥影响力。

奥巴马引用了1950年代法规“外大陆架土地法”(Outer Continental Shelf Act)，该法规允许总统对矿业租约与钻探的区域加以限制。环保团体表示，这意味着如果特朗普政府想推翻这项决定，只有上法院一途。

这项禁令影响到阿拉斯加外海1.15亿英亩(4,650万公顷)的联邦水域(整个楚科奇海和多数波弗特海水域)，以及大西洋380万英亩(150万公顷)联邦水域(从新英格兰到乞沙比克湾)。

特朗普已表示将扩大海上石油与天然气钻探活动。其能源过渡团队近期一份备忘录称，他的政策可能增加楚科奇海、波弗特海以及美国中大西洋与南大西洋区域的生产。

特朗普的代表没有立即就这项宣布发表评论。

不过即使特朗普试图反击这项禁令，却几乎没有能源企业表达过愿意很快开展外海钻探活动，因为北达科他州与德州有丰富廉价的页岩油资源。(完)