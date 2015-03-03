奥巴马与欧洲领袖讨论乌克兰局势 不排除加强制裁俄罗斯

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿3月3日 - 多名官员表示，美国总统奥巴马与欧洲领袖周二警告俄罗斯，如果俄方进一步违反乌克兰停火协议，他们已经做好加强制裁的准备。
奥巴马与英国、法国、德国、意大利以及欧洲理事会(European Council)领导人进行视讯会议，会后声明发出这番警告。
尽管在明斯克达成停火协议已有两周之久，但乌克兰的暴力情势仍在持续。
“如果进一步违反明斯克协议，领导人将做好决定进一步制裁的准备，”欧盟的一份声明表示，这项声明也获得德国总理梅克尔发言人的呼应。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室表示，领导人们已同意如果出现严重的违反协议行为，那么“国际社会的强烈反应”是有必要的。
美国也表示，目前仍在考虑向乌克兰输送武器的可能性。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。