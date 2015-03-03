奥巴马与欧洲领袖讨论乌克兰局势 不排除加强制裁俄罗斯

路透华盛顿3月3日 - 多名官员表示，美国总统奥巴马与欧洲领袖周二警告俄罗斯，如果俄方进一步违反乌克兰停火协议，他们已经做好加强制裁的准备。

奥巴马与英国、法国、德国、意大利以及欧洲理事会(European Council)领导人进行视讯会议，会后声明发出这番警告。

尽管在明斯克达成停火协议已有两周之久，但乌克兰的暴力情势仍在持续。

“如果进一步违反明斯克协议，领导人将做好决定进一步制裁的准备，”欧盟的一份声明表示，这项声明也获得德国总理梅克尔发言人的呼应。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室表示，领导人们已同意如果出现严重的违反协议行为，那么“国际社会的强烈反应”是有必要的。

美国也表示，目前仍在考虑向乌克兰输送武器的可能性。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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