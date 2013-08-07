奥巴马将出席俄罗斯G20峰会

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透加州伯班克8月6日 - 美国总统奥巴马周二确认将出席今年秋季在俄罗斯召开的20国集团(G20)峰会，但对俄罗斯接受前美国政府外包商员工斯诺登临时避难表示失望。
奥巴马在美国全国广播公司(NBC)的节目上称，莫斯科偶尔还会陷入冷战思维。他未表示是否会与俄罗斯总统普京进行单独会面。白宫称正在考虑单独会面是否有意义。
奥巴马也表示，最近促使美国关闭中东地区部分使馆的威胁很严重。
“这提醒我们暴力极端主义仍然存在...”奥巴马称。“我们必须继续保持警惕。”(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。