奥巴马将缺席俄罗斯主办的亚太峰会

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透纽约5月14日电---白宫周一称，美国总统奥巴马不会参加9月初在俄罗斯举行的亚太峰会。
此次亚太峰会的时机，恰好与美国民主党全国大会发生冲突，奥巴马将在9月6日接受党内提名、寻求连任总统。
此前俄罗斯新总统普京决定不参加本周末在美国戴维营举行的G8峰会，将由总理梅德韦杰夫代为出席。
美国官员早就透露，奥巴马不大可能参加9月初举行的亚太峰会，因届时临近美国11月总统大选。奥巴马一名幕僚否认这是为了报复普京缺席G8峰会。
而莫斯科方面也否认普京缺席G8峰会是对奥巴马的怠慢。他们称，普京留在国内是为了组成新内阁。
但一些观察人士则认为，普京此举传递出的讯息是：只要他在位，俄罗斯就不会屈从于美国意愿。
奥巴马与普京已达成共识，将在6月墨西哥举行的G20峰会期间会面。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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