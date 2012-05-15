奥巴马将缺席俄罗斯主办的亚太峰会

2012年5月8日，美国总统奥巴马在亚太裔美国人国会研究会的宴会上讲话时做手势。 REUTERS/Yuri Gripas

路透纽约5月14日电---白宫周一称，美国总统奥巴马不会参加9月初在俄罗斯举行的亚太峰会。

此次亚太峰会的时机，恰好与美国民主党全国大会发生冲突，奥巴马将在9月6日接受党内提名、寻求连任总统。

此前俄罗斯新总统普京决定不参加本周末在美国戴维营举行的G8峰会，将由总理梅德韦杰夫代为出席。

美国官员早就透露，奥巴马不大可能参加9月初举行的亚太峰会，因届时临近美国11月总统大选。奥巴马一名幕僚否认这是为了报复普京缺席G8峰会。

而莫斯科方面也否认普京缺席G8峰会是对奥巴马的怠慢。他们称，普京留在国内是为了组成新内阁。

但一些观察人士则认为，普京此举传递出的讯息是：只要他在位，俄罗斯就不会屈从于美国意愿。

奥巴马与普京已达成共识，将在6月墨西哥举行的G20峰会期间会面。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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