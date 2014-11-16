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时事要闻 | 2014年 11月 17日 星期一 07:15 BJT

奥巴马：俄罗斯如果还破坏乌克兰稳定 将继续被孤立

路透布里斯班11月16日 - 美国总统奥巴马周日称，如果普京继续违反国际法和旨在结束乌克兰冲突的协定，俄罗斯将继续被国际社会孤立。

“目前，我们已实施的制裁措施在发挥理想效果，”奥巴马在20国集团(G20)会议后说。“我们的能力有所保留，我们的团队在不断关注有关机制，以便在必要时加大对俄的压力。”

奥巴马还表示，中国承诺将提高外汇储备等经济数据的透明度。中国和美国的行动表明，其他国家明年没有理由不就气候协议采取一致行动。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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