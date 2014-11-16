奥巴马：俄罗斯如果还破坏乌克兰稳定 将继续被孤立

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透布里斯班11月16日 - 美国总统奥巴马周日称，如果普京继续违反国际法和旨在结束乌克兰冲突的协定，俄罗斯将继续被国际社会孤立。
“目前，我们已实施的制裁措施在发挥理想效果，”奥巴马在20国集团(G20)会议后说。“我们的能力有所保留，我们的团队在不断关注有关机制，以便在必要时加大对俄的压力。”
奥巴马还表示，中国承诺将提高外汇储备等经济数据的透明度。中国和美国的行动表明，其他国家明年没有理由不就气候协议采取一致行动。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。