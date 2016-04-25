奥巴马称必须维持对俄制裁 直到明斯克协议得到执行

路透德国汉诺威4月25日 - 美国总统奥巴马周一称，西方国家需要维持因乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁，直到俄罗斯完全执行所谓的明斯克和平协议。

“我希望与俄罗斯建立良好的关系，并投入了很多，但我们需要保持对俄制裁，直到俄罗斯完全执行明斯克协议，”奥巴马在访问汉诺威一个交易会时说道。