三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透德国汉诺威4月25日 - 美国总统奥巴马周一称，西方国家需要维持因乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁，直到俄罗斯完全执行所谓的明斯克和平协议。
“我希望与俄罗斯建立良好的关系，并投入了很多，但我们需要保持对俄制裁，直到俄罗斯完全执行明斯克协议，”奥巴马在访问汉诺威一个交易会时说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。