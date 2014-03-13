奥巴马称俄罗斯将为干预乌克兰局势付出代价

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路华盛顿3月12日 -美国总统奥巴马周三警告俄罗斯，如果俄罗斯不改变做法，西方将被迫让其付出代价。奥巴马高调显示对陷入困境的乌克兰总理的支持。
奥巴马同乌克兰新总理Arseny Yatseniuk举行了面对面会谈，以寻找通过外交手段迫使俄罗斯总统普京放松对乌克兰南部克里米亚地区的军事控制。
奥巴马在对记者讲话时重申了他的承诺，称普京若不让步就会对俄方采取制裁。他还嘲讽了克里米亚亲俄议会匆忙安排的计划--在周日就该地区是否并入俄罗斯举行公投。
“现在问题在于俄罗斯是否有能力在军事上主宰别国的一个地区，策划一次草率的公投，不仅不顾乌克兰宪法，而且无视包含历史上相互对立党派的乌克兰政府，”奥巴马称。
他称，乌克兰的正常民主进程，将来可能让俄罗斯在乌赢得更大影响力。
Yatseniuk表示，他的政府很希望也愿意和俄方商讨乌克兰问题。但是他也明确指出，乌克兰“现在和未来都将属于西方世界”。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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