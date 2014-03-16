奥巴马：美国将让俄因乌克兰问题付出更多代价

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透华盛顿3月16日 -美国总统奥巴马周日通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，并警告称，美国政府准备就克里米亚危机对俄罗斯进行制裁。
白宫在声明中称，“他(奥巴马)强调称，俄罗斯的作法违背了乌克兰的主权和领土完整，在欧洲盟友的协同下，美国准备让俄罗斯因其行为而付出更多代价。”
白宫表示，奥巴马告诉普京此次危机仍可以通过外交途径解决，但奥巴马也说俄罗斯军队需要首先停止对乌克兰的“入侵”。
投票委员会主席在投票结束两个小时后表示，公投选票统计过半的结果显示，95.5%的民众选择加入俄罗斯。(完)
(编译 于春红/侯向明； 审校 龚芳)
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