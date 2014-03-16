奥巴马：美国将让俄因乌克兰问题付出更多代价

路透华盛顿3月16日 -美国总统奥巴马周日通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，并警告称，美国政府准备就克里米亚危机对俄罗斯进行制裁。

白宫在声明中称，“他(奥巴马)强调称，俄罗斯的作法违背了乌克兰的主权和领土完整，在欧洲盟友的协同下，美国准备让俄罗斯因其行为而付出更多代价。”

白宫表示，奥巴马告诉普京此次危机仍可以通过外交途径解决，但奥巴马也说俄罗斯军队需要首先停止对乌克兰的“入侵”。

投票委员会主席在投票结束两个小时后表示，公投选票统计过半的结果显示，95.5%的民众选择加入俄罗斯。(完)

(编译 于春红/侯向明； 审校 龚芳)

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