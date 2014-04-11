奥巴马称美国及其伙伴国需准备加大对俄制裁

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿4月10日 -美国白宫称，总统奥巴马和德国总理默克尔周四讨论了就乌克兰议题对俄罗斯可能的加大制裁行动，再度呼吁俄罗斯从俄乌边界地区撤军。
美国称，亲俄的分裂分子“明显得到了俄罗斯的支持”，他们通过“精心安排的煽动和破坏活动”，冲击乌克兰的稳定性。
“奥巴马强调了美国、欧盟和其他全球伙伴国需要做好准备为俄罗斯局势进一步升级实施进一步制裁，”白宫在一份声明中称。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。