奥巴马称涅姆佐夫遇害暗示俄政治气候恶化

美国总统奥巴马周一表示，俄反对派政治家涅姆佐夫遇害暗示俄罗斯政治气候恶化，公民权利和新闻自由状况在过去数年倒退。奥巴马告诉路透：“这是俄罗斯国内政治气候的一个迹象，表明俄罗斯的公民社会、独立记者以及尝试通过互联网交流的人们日渐感到威胁和压迫。渐渐地，俄罗斯公众获得信息的唯一渠道就是官方媒体。”他呼吁对涅姆佐夫遇害事件进行全面调查。路透