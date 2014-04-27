奥巴马称制裁俄罗斯的决定需与欧洲伙伴达成一致

路透吉隆坡4月27日 -美国总统奥巴马周日表示，有必要对俄罗斯释出停止在乌克兰东部及南部作乱行动的讯息，而美国及其欧洲盟友已准备要对俄罗斯祭出新的制裁。

奥巴马在访问马来西亚期间召开的记者会上表示，稍后是否对俄罗斯经济进行“局部”制裁的决定，将会取决于美国及其盟友能否就如何执行决议达成一致立场。

对俄罗斯的下一道制裁可能是针对个人及机构，不太可能直接打击俄罗斯经济中的能源等各个产业，若打击能源产业也会损及欧洲；对俄制裁新措施预料最快周一出炉。

奥巴马向记者表示，“我们在阻止普京总统上立场将更为强硬，届时他将见到全球意见一致，美国和欧洲立场统一，而不单单是美俄冲突。”

他说，对于亲俄罗斯的分离主义分子在乌克兰的活动，俄国至今毫无作为，未依照国际间协议解除这场危机。

他称，“事实上，有强力证据显示他们鼓励在乌克兰东部及南部发起活动。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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