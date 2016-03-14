沙特有影响力的王子谴责奥巴马有关中东的评论

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透利雅得3月14日 - 沙特阿拉伯有影响力的王子特尔奇·阿法萨（Turki al-Faisal）周一谴责美国总统奥巴马发出的评论，称奥巴马指责沙特的地区角色“使我们感到吃惊”。
奥巴马上周对《大西洋》杂志发表评论称，沙特搭了美国外交政策的便车，并对他看到的沙特向不容忍异教提供资金以及拒绝与伊朗和解提出批评。
“不，奥巴马先生。我们不是‘搭便车的’，”沙特前情报负责人、前驻华盛顿和伦敦大使阿法萨在当地英文报纸Arab News上发表的公开信中称。
阿法萨列举了沙特向打击“伊斯兰国”组织的叙利亚叛军所提供的支持、对当地难民的人道主义援助以及创建伊斯兰反恐联盟。
尽管阿法萨目前并不在沙特领导层中拥有正式职位，但知情人称他的观点往往反映沙特高层王子的看法，在沙特外交政策圈中有影响力。
阿法萨在信中问道奥巴马是否过于亲近伊朗，以致于将沙特与美国80年的友谊和美国与伊朗的关系相提并论，而伊朗领导层一直将美国描述为最大的敌人，并一直向阿拉伯和穆斯林世界的宗派武装提供武器、资金和支持。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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