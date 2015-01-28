奥巴马访问沙特 同该国新国王萨勒曼会面

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得1月27日（记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周二对沙特阿拉伯进行访问，同该国国王萨勒曼会面以就该国老国王阿卜杜拉逝世表示哀悼，同时寻求加强两国关系。
美国一位官员称，对于以美国为首的旨在遏制伊朗核项目的谈判，萨勒曼国王没有表示异议。
目前尚不清楚萨勒曼关于伊朗核问题谈判的言论是否暗示沙特的立场改变。沙特一直对该谈判可能令美国同伊朗重新恢复关系感到担心。
上述美国官员在奥巴马同萨勒曼会面后在空军一号上对记者称，萨勒曼称不应当允许伊朗制造核武器。
奥巴马缩短访问印度行程，前往利雅得对沙特进行访问。
该官员称，萨勒曼还暗示沙特能源政策将保持不变。奥巴马同萨勒曼还讨论了油市稳定问题，但没有谈及当前低油价。
“他（萨勒曼）仅表示，他们会像以前那样在国际能源市场发挥他们的作用，在这方面我们不应当期待沙特的立场有任何不同，”该官员称。
“传递的信号是继续致力于发挥其传统角色。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
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