奥巴马称俄有关叙利亚问题提议或是正面进展--NBC

路透华盛顿9月9日 - 美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯提议与叙利亚进行协商，把后者化武纳入国际管控，这可能是正面提议，但应以怀疑的态度对待。

“我认为最初必须对此持保留态度。”奥巴马在接受NBC Nightly News专访时表示，“这可能意味着正面进展，”他说，并补充称，国务卿克里将与俄罗斯探讨这项提议的重要性。

这是奥巴马周一接受的六项电视专访之一。奥巴马希望借助专访说服国会授权对叙利亚动武。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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