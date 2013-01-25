奥巴马提名前联邦检察官出任美国证交会主席

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透华盛顿1月24日 - 白宫周四提名前联邦检察官Mary Jo White出任美国证券交易委员会(SEC)主席.她是一名精明务实的执行者,并拥有为华尔街人士辩护的经验.
总统奥巴马表示,White不是一个可以轻易应付的人.
"一名前任SEC主席曾表示,'Mary Jo不会轻易威吓,'这很重要,因为她面临一项艰巨的职责,"奥巴马在白宫新闻发布会上表示.
奥巴马警告称,政府会严格管控华尔街和银行业,持续释放他在周一就职演讲中提及的强势自由派议程的信号.
这项提名受到了华尔街和改革派人士的欢迎,他们认为White能巧妙地驾驭这个在美国金融市场监管方面举足轻重的机构.
奥巴马还再次提名Richard Cordray继续担任消费者金融保护署主管.该机构负责监管抵押贷款、学生贷款等消费者产品.
White将接替现任SEC主席Elisse Walter,后者是民主党员,去年12月在前任主席夏皮洛离任后接替她的职位.(完)
(编译 梁睿雪; 审校 丁琦)
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