奥巴马提名前联邦检察官出任美国证交会主席

路透华盛顿1月24日 - 白宫周四提名前联邦检察官Mary Jo White出任美国证券交易委员会(SEC)主席.她是一名精明务实的执行者,并拥有为华尔街人士辩护的经验.

总统奥巴马表示,White不是一个可以轻易应付的人.

"一名前任SEC主席曾表示,'Mary Jo不会轻易威吓,'这很重要,因为她面临一项艰巨的职责,"奥巴马在白宫新闻发布会上表示.

奥巴马警告称,政府会严格管控华尔街和银行业,持续释放他在周一就职演讲中提及的强势自由派议程的信号.

这项提名受到了华尔街和改革派人士的欢迎,他们认为White能巧妙地驾驭这个在美国金融市场监管方面举足轻重的机构.

奥巴马还再次提名Richard Cordray继续担任消费者金融保护署主管.该机构负责监管抵押贷款、学生贷款等消费者产品.

White将接替现任SEC主席Elisse Walter,后者是民主党员,去年12月在前任主席夏皮洛离任后接替她的职位.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 丁琦)

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